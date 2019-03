Puigdemont y Beatriz Talegón denuncian a Cristina Seguí: "Se enfrenta a una condena penal" Ecoteuve.es 18:56 - 15/03/2019 0 Comentarios

La cofundadora de Vox llamó "la Mónica Lewinsky de Puigdemont" a la política

Cristina Seguí no va a enterrar el hacha de guerra con Beatriz Talegón. La política y Carles Puigdemont han decidido querellarse contra la cofundadora de VOX por llamar a la primera 'La Mónica Lewinsky de Puigdemont' en Todo es mentira esta semana.

El programa presentado por Risto Mejide ha contactado con Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de Beatriz Talegón y Carles Puigdemont, para que cuente los detalles del proceso: "La ley exige, antes de presentar una querella, que se intente firmar una acto de conciliación. En este caso, va a ser un trámite absurdo", explicaba el jurista.

Ante la pregunta de los colaboradores de Todo es mentira sobre qué podría ocurrirle a Cristina Seguí si la querella sale adelante, el abogado ha respondido: "Implicaría una condena, aunque no muy grave".

Cuando Cristina Seguí profirió este insulto a Beatriz Talegón en una conexión con el programa de sobremesa de Cuatro, del que fue expulsada por no retractarse, la guerra continuó en Twitter: "Y, además, la he llamado 'GENTUZA', como lo es todo aquel que llame 'chavales' a los batasunos de Alsasua que pegaron una paliza a guardia civiles y sus mujeres. Tras 2 peticiones para que me retractara ME REAFIRMO. Yo del lado de Ortega Lara. Ella del Carnicero de Mondragón", escribió.

Y, además, la he llamado "GENTUZA", como lo es todo aquel que llame "chavales" a los batasunos de Alsasua que pegaron una paliza a guardia civiles y sus mujeres. Tras 2 peticiones para que me retractara ME REAFIRMO. Yo del lado de Ortega Lara. Ella del Carnicero de Mondragón. https://t.co/WjWdJtHvX3 — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) 14 de marzo de 2019