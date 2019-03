Mónica Naranjo presentará 'La isla de las tentaciones', el nuevo reality de parejas de Telecinco Ecoteuve.es 15/03/2019 - 11:14 0 Comentarios

Mediaset da a la cantante otro programa tras grabar su formato sobre sexo

Varias parejas con una relación estable, una isla y una experiencia que supondrá una prueba definitiva para su amor. Mediaset España comienza la producción de La isla de las tentaciones.

Este nuevo reality, que Mediaset España producirá en colaboración con Cuarzo y presentará Mónica Naranjo, será la versión española del formato de éxito internacional Temptation Island, emitido en cerca de veinte territorios, entre los que destacan Estados Unidos, Francia e Italia.

Con La isla de las tentaciones Mediaset España incorpora un nuevo título a su catálogo de realities, uno de los principales puntales de su oferta de entretenimiento con marcas tan emblemáticas como Gran Hermano y sus variantes Gran Hermano VIP y Gran Hermano Dúo, así como Supervivientes.

Su primera oportunidad como presentadora fue en Antena 3

Mónica Naranjo suma así un nuevo proyecto a su trayectoria televisiva después de que ya haya grabado con Mediaset Mónica y el sexo, docureality que está pendiente de estrenar en Mediaset. Antes de su emisión, la cadena ya ha premiado a la cantante con un nuevo formato en el que será su tercer trabajo como presentadora.

La Pantera de Figueras tuvo su primera oportunidad en estas labores en Antena 3, que la eligió como maestra de ceremonias de ¡A bailar! en 2014 tras triunfar como jurado de Tu cara me suena. Un año después, se produjo su sonado salto a Telecinco como jureza del talent infantil Pequeños gigantes.

Tras esto, regresó a Antena 3 como jurado de Tu cara no me suena todavía y, tres meses más tarde, saltó a TVE para hacer estas mismas funciones en el exitoso OT 2017. La cantante decidió finalmente no participar en la edición de 2018 -siendo sustituida por Ana Torroja- y se ha mantenido alejada de la televisión mientras grababa su nuevo docu-show sobre sexo para Telecinco.