Ignatius Farray, objeto de estudio en la universidad por la enfermedad del corazón que padece Ecoteuve.es 14/03/2019 - 20:14 0 Comentarios

Un profesor utiliza de ejemplo al cómico tras su última 'locura' en 'La Resistencia'

El humorista canario de Movistar+ sufre una miocardiopatía hipertrófica

Ignatius Farray no deja de sorprender a sus seguidores y este miércoles hizo su entrada al plató de La Resistencia de una guisa de lo más peculiar. El cómico volvió a visitar a Broncano para actuar en su programa en compañía de Petróleo, grupo 'punkie' que ha formado y que está a punto de grabar su segundo 'disco'.

El canario apareció con su indumentaria habitual: con pantalón de cuero y sin camiseta. Sin embargo, Farray llevaba pegado al cuerpo un gran vendaje para sujetar un aparato con cables conectados a su cuerpo. Enseguida, explicó que se trataba de un monitor holter, máquina utilizada para hacer electrocardiogramas.

"Vengo del hospital. No me pasa nada grave, pero tengo que llevarlo 24 horas para el registro de la actividad cardiaca", aseguró Ignatius, que en más de una ocasión ha contado que padece una miocardiopatía hipertrófica: "Es lo que sufren los deportistas que mueren de muerte súbita. Pero... yo no soy deportista. Soy monologuista, ¿verdad doctora?", bromeaba en el programa de Movistar+ antes de poner a prueba el holter mientras lo daba todo interpretando y bailando su nuevo tema.

Pues bien, este jueves, Ignatius Farray se ha convertido por sorpresa en objeto de estudio en una facultad de Medicina. Tal y como ha desvelado una joven, uno de sus profesores ha decidido abordar su caso compartiendo el vídeo del programa.

Lea también: El poco dinero que ha ahorrado Evaristo Páramos, líder de La Polla Records, tras 40 años de trayectoria

"El profe de fisio, explicando electrocardiogramas, acaba de poner en clase de ejemplo el programa de ayer de La Resistencia con Ignatius Farray... solo puedo decir: LA MEJOR CLASE DE FISIO DE LA HISTORIA!", ha escrito en Twitter la estudiante en un comentario del que se ha hecho eco el late show de #0. "Nos vamos a la mierda", ironizaron desde la cuenta oficial del formato.

El profe de fisio, explicando electrocardiogramas, acaba de poner en clase de ejemplo el programa de ayer de la @LaResistencia con @IgnatiusFarray... solo puedo decir:

MEJOR CLASE DE FISIO DE LA HISTORIA! pic.twitter.com/D1RNNn3RkS — Eudalda Alcoverro (@EAlcoverro) March 14, 2019

Nos vamos a la mierda. https://t.co/PrDFW0HXKz — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) March 14, 2019