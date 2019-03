Risto echa a Cristina Seguí de 'Todo es mentira' por llamar a Beatriz Talegón "la Monica Lewinsky de Puigdemont" Ecoteuve.es 14/03/2019 - 18:48 0 Comentarios

El presentador cortó la conexión de la tertuliana con el programa de Cuatro

Lamentables palabras las que ha tenido este jueves Cristina Seguí con Beatriz Talegón mientras intervenía en el programa de Risto Mejide Todo es mentira. La tertuliana sorprendió a todos con una falta de respeto hacia su compañera que provocó que el presentador terminara decidiendo su expulsión.

Todo se desencadenó cuando Risto conectó con Seguí para que valorara la última polémica en la que se ha visto envuelto Eduardo Inda al dar supuestamente por finiquitadas las colaboraciones de Beatriz Talegón en su diario digital. La cofundadora de VOX también es colaboradora del medio y Mejide le advirtió irónicamente que tuviera cuidado con lo que dice de su jefe por si también decidía despedirla.

"Estoy contenta de poder dar mi opinión porque hace mucho tiempo que quiero decir lo que pienso de Beatriz Talegón. Por otro lado, Eduardo sabe que cuando quiera me puede llamar para decirme si sigue contando conmigo o no", empezó diciendo la tertuliana.

"Soy compañera de muchos periodistas que se han jugado la integridad tanto en Alsasua como en Cataluña y que, al contrario de Beatriz Talegón, a la que llevan en volandas por ser la Mónica Lewinsky de Puigdemont, hay ocasiones en las que hemos sido rodeados y agredidos", siguió diciendo en unas graves descalificaciones hacia la otra colaboradora del programa.

"Cualquiera que califique a los batasunos condenados de dos a doce años por apalear a guardias civiles debe ser considerado de gentuza. Y para mí, la señora Talegón es gentuza. No tengo otra opinión y Eduardo Inda ha tardado muchísimo tiempo en hacer lo que ha hecho", siguió diciendo la polemista antes de que Risto Mejide la interrumpiera.

"Voy a intervenir. Yo debo un respeto a todos los colaboradores que entráis, tengáis las ideas que tengáis, pero lo que no voy a consentir es que se descalifique a nadie. Ni Mónica Lewinsky, ni gentuza. Te pido que te retractes por favor ante lo que acabas de decir", le pidió el presentador a Seguí, que le respondía con una negativa.

"Has llamado Mónica Lewinsky, que todos sabemos la analogía que conlleva, a otra persona que, sinceramente, tenga las ideas que tenga, no se merece semejante comparación. Te pido que te retractes", insistió Risto. "No lo voy a hacer", volvió a decir Seguí antes de que el presentador terminara por expulsarla. "Pues gracias por estar con nosotros. Adiós", dijo Mejide despidiendo la conexión. "No voy a permitir las faltas de respeto", sentenció.