Sofía besa en el cuello a Alejandro Albalá tras la polémica y se vuelve a liar: "Esto no me lo merezco" Ecoteuve.es 14/03/2019 - 18:22 0 Comentarios

El concursante condena la actitud de su ex pareja con él dentro de 'GH DÚO'

El pasado martes, Alejandro Albalá recibió una bronca sin precedentes en GH DÚO por parte de Jorge Javier por su inaceptable actitud machista hacia Sofía después de sufrir un incomprensible ataque de celos. La navarra se mostró indignada con las imágenes y sembró la duda sobre si ha tenido ese comportamiento con ella de forma habitual fuera de la casa.

Pues bien, no habían pasado ni veinticuatro horas cuando Sofía y Alejandro se volvieron a colocar en el centro de todas las miradas. Durante el cumpleaños de Carolina Sobe, Suescun se acercó a Albalá y le plantó un beso en el cuello que enseguida todos criticaron. Hasta el propio exnovio de la navarra.

El cántabro se encontraba en el sofá junto a Kiko Rivera, que ha alucinado al ver la acción de su compañera. Sofía, que estaba bailando en medio del salón, se acercó de repente a Alejandro para darle un beso que nadie entendió. "Vaya Tela", dijo enseguida Kiko mientras Sobe se echaba las manos a la cabeza.

Albalá se mostró enseguida decepcionado con Sofía y abandonó el salón enfadado. "Esto es una falta de respeto, sabiendo que tengo sentimientos, todo lo que hay, ¿a qué viene esto?", le decía más tarde en confianza a Carolina Sobe. "Me he equivocado, lo he pagado, me he arrepentido, nunca volverá a ocurrir y muy bien por el tirón de orejas que me han dado porque me lo merezco... pero esto no me lo merezco, esto no, buscándome toda la noche", le decía a su compañera.