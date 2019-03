La advertencia de Ferreras a Pablo Montesinos tras su fichaje por el PP: "Ahora nos vas a sufrir" Ecoteuve.es 14/03/2019 - 14:35 0 Comentarios

El periodista agradece a 'Al Rojo Vivo' y La Sexta haberle puesto en órbita

Antonio García Ferreras ha conectado este jueves en directo con la sede del PP en Madrid para hablar con Pablo Montesinos después de anunciarse su fichaje por el partido que lidera Pablo Casado. El presentador ha felicitado al periodista por su salto a la política y este se ha mostrado muy agradecido con Al Rojo Vivo por haberle dado su primera gran oportunidad en televisión.

"Estoy orgulloso y tranquilo. Es el momento de dar la batalla y lo voy a hacer por mi tierra, por Málaga. Confío mucho en el proyecto", empezó diciendo Montesinos antes de desvelar cómo se le presentó la propuesta. "Pablo Casado me citó en su despacho a comienzos de esta semana y subo a esa séptima planta de Génova de la que tanto hemos hablado. Me hace el ofrecimiento y le digo que sí con muy pocas dudas. Hablo con mi familia, me dan su opinión e insisto, en los momento difíciles hay que dar la batalla. Voy a seguir siendo el de siempre y exponer mis ideas con mesura y sin radicalidad", aseguró.

Fue entonces cuando Ferreras le preguntó qué le llevó a aceptar la oferta de Casado: "Porque creo que es el momento de hacerlo", respondió escueto Montesinos antes de pedirle la palabra para lanzarle un importante mensaje. "Quiero darte las gracias por la confianza que me has dado durante todos estos años. No quería dejarlo pasar. Hace mucho de aquel verano en el que Cristina Pardo me sentó en el plató de Al Rojo Vivo y habéis creído en mi desde La Sexta y has creído en mí personalmente. Te quiero dar las gracias de corazón por esa confianza", dijo mostrando su agradecimiento a sus compañeros.

Ferreras: "Ahora nos vas a sufrir, no sabes cómo"

"Te advierto de que sigues teniendo a los mejores en cubrir la información del PP, que son David Junqueras y Yolanda González. Ella es magnífica y ya te digo que sabe mucho más del Partido Popular que yo. Intentaré ayudaros desde otro plano", afirmó mientras en plató, las cámaras enfocaban a González envuelta en lágrimas. "Está llorando Yolanda, te tiene mucho cariño", le hizo saber Ferreras al ahora político. "No te vas a escapar de mí y te voy a seguir escribiendo mensajes con insistencia", le dijo el colaborador.

Finalmente, Ferreras tomó la palabra para tener unas bonitas palabras hacia su compañero: "Pablo Montesinos. Era el periodista de más referencia para la información de la derecha y lo perdemos. Suerte candidato y ahora nos vas a sufrir, no sabes cómo. No sufras mucho, sobre todo con los tuyos. Estamos en contacto. Un beso muy fuerte", le dijo antes de despedir la conexión.