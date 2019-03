El poco dinero que ha ahorrado Evaristo Páramos, líder de La Polla Records, tras 40 años de trayectoria Ecoteuve.es 14/03/2019 - 14:05 0 Comentarios

David Broncano se sorprendió con la respuesta del cantante: "No te pases de punk"

La Resistencia recibió este miércoles una visita muy aplaudida por los seguidores del programa. David Broncano entrevistó en el programa de Movistar+ a Evaristo Páramos, vocalista del emblemático grupo La Polla Récords que está de regreso para conmemorar su 40º aniversario.

La banda de Salvatierra volverá a los escenarios para una gira de cuatro conciertos llamada Ni Descanso, Ni Paz! Gira 2019 que llegará, de momento, a Valencia, Madrid, Bilbao y Barcelona. Además, La Polla Récords ha confirmado que regrabarán algunos de sus primeros temas y han lanzado este 13 de marzo una nueva canción que da nombre a la gira.

"Han pasado 40 años y hay cuatro fechas en grandes estadios: Plaza de Toros, el Palau Sant Jordi, el Wizink, el BEC... Os va a entrar pasta, ¿eh?", señaló Broncano antes de hacer una pregunta que Evaristo enseguida vio venir. "¿Me vas a hacer la preguntita no?", le dijo al presentador antes de no cortarse ni un pelo a la hora de dar la cifra exacta.

"Podemos hacerlo muy rápido: unos 1.700 euros y pico desde la última vez que lo miré para pagar el gas, el agua, la luz y estas chorradas. El impuesto municipal de vehículos, seguros Zurich...", aseguró provocando la sorpresa del cómico, que no se creía del todo la respuesta del invitado tras tantos años de trayectoria.



"La última vez que miré era eso. Hay que estar pendiente de no bajar de 1.000, porque en cualquier momento te meten una hostia que te amuelan...", añadió. "Pero hombre, Evaristo. 40 años... ¿1700 euros tienes ahorrados? Dime la verdad. No te pases de punk", le pidió Broncano mientras él le insistía en que era cierto. "Después de esta gira vengo otra vez y te digo lo que tengo. No tengo ningún problema", aseguró Páramos convenciendo finalmente al presentador.