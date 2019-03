Netflix lanza el tráiler oficial de la serie documental 'La desaparición de Madeleine McCann' Ecoteuve.es 14/03/2019 - 11:56 0 Comentarios

La plataforma lanza sus primeras imágenes un día antes de su estreno

Netflix ha lanzado ya el tráiler oficial de La desaparición de Madeleine McCann, serie documental que abordará el suceso ocurrido en 2007 en Portugal. A lo largo de ocho capítulos, se desgranará el caso de la desaparición de la pequeña de tres años cuando se encontraba de vacaciones junto a su familia en un complejo hotelero de Praia de Luz.

La plataforma ha esperado hasta el día antes de su estreno para mostrar un adelanto de la serie, que aterrizará este 15 de marzo en el canal de pago. Para construir el relato, Netflix ha recopilado más de 120 horas de entrevistas con más de 40 colaboradores.

Entre ellos figurarán periodistas, investigadores y amigos de la familia McCann. Sin embargo, el documental no contará finalmente con los testimonios de Kate y Gerry McCann, padres de Madeleine.

"Hace algunos meses, la productora ofreció a Kate y Gerry, así como a sus familiares y amigos a participar en el documental. Kate y Gerry no lo solicitaron y no ven cómo ayudará a la búsqueda de Maddie a nivel práctico, por lo que decidieron no comprometerse", señaló el portavoz de la familia sobre esta serie dirigida por Chris Smith y producida por Pulse Films y Paramount Television.

Youtube Video