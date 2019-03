Terelu desvela el mosqueo de María Teresa Campos: "No se ha ido; es más, volverá pronto" Ecoteuve.es 13/03/2019 - 18:12 0 Comentarios

"¡Me encantaría hacer un gran papel en la tercera temporada de 'Paquita Salas'!

Terelu Campos ha vivido una dulce reincorporación a la televisión después de la baja médica a la que se tuvo que enfrentar tras someterse a una doble mastectomía por el cáncer de mama que padece. La malagueña sigue en Sálvame y colabora ocasionalmente en Telemadrid, cadena en la que no pudo evitar emocionarse el día de su regreso.

"Cuando volví al trabajo, al principio, tenía mucho miedo. Porque no sabía si iba a poder aguantar las cuatro horas de la tensión que supone Sálvame", declara la tertuliana a Diez Minutos en una entrevista en la que también habla de su aplaudido cameo en la segunda temporada de Paquita Salas.

"Trabajar allí ha sido una experiencia maravillosa. Adoro a los Javis, son mis niños. Han sido todos súper cariñosos. Y Belén Cuesta, muero por ella, qué pedazo de actriz. Para mí ha sido un lujo tenerla allí. ¡Me encantaría hacer un gran papel en la tercera temporada!", ha asegurado.

Sin embargo, ha dejado claro que nunca dejaría su actual labor en Sálvame para empezar una posible carrera como actriz: "No dejaría la tele por una serie. Es un buen complemento, aunque nunca se sabe...", declara Terelu antes de abordar las críticas que recibió hace unos meses por su supuesto mal carácter con sus compañeros de equipo.

"Me ha dolido que digan que soy una déspota. Eso no es verdad. En el plató soy muy rigurosa, nada más. Hay gente que se mata a trabajar y otros que viven de los que se matan a trabajar y ésos son los que te ponen verde, los que intoxican", afirma recordando su pasada faceta como presentadora. "No odio ni al que me ha hecho la mayor putada. No me han enseñado a odiar, no tengo veneno dentro. Y con los años, menos", añade.

En último lugar, Terelu abre la puerta a una posible nueva temporada del reality que protagoniza con su madre y hermana Carmen Borrego: "¡Por supuesto que haría más entregas de Las Campos! ¡Lo firmaba ahora mismo! Fue una desintoxicación para mí, un regalo poder hacer otra cosa", reflexiona.

El mosqueo de María Teresa Campos: "No se ha ido"

Durante su entrevista, Terelu ha querido aclarar que su madre no ha abandonado la televisión: "Teresa está un poco molesta porque la gente pueda pensar que ella se ha ido. Pero no se ha ido. Es más, volverá. Y espero que no tardando mucho lo veáis", ha aclarado semanas después de que la malagueña concluyera su contrato con Mediaset tras 20 años en la cadena. "Mi madre a esas alturas de su vida no tenía que demostrar nada a nadie", sentencia.