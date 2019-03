Ana Pastor descoloca a Ferreras en 'Al rojo vivo': "Me siento intimidada" Ecoteuve.es 13/03/2019 - 16:00 1 Comentario

"¿Eso del dedo así lo hace siempre?", preguntó la presidenta del Congreso de los Diputados

La entrevista de Antonio García Ferreras a Ana Pastor, la presidenta del Congreso, no la presentadora de La Sexta, ha dejado una anécdota provocada por un comentario de la política del PP que ha dejado algo descolocado al conductor de Al rojo vivo.

Lea también: Ferreras responde al recado que Santiago Abascal le envió desde su propia 'casa'

"¿Eso del dedo así lo hace siempre?", ha preguntado Pastor, imitando el gesto de Ferreras, una de las señas de identidad del periodista, muy dado a gesticular mientras habla y reparte juego en la mesa del programa.

"Dicen que me muevo con cierta agitación", ha contestado Antonio García Ferreras con una media sonrisa en la boca. "Es que me siento intimidada", ha continuado Ana Pastor, presidenta del Congreso durante la última Legislatura.



"Estoy seguro que intimidada no es la palabra", ha resuelto Ferreras, entre las risas de sus colaboradores y la propia Ana Pastor.