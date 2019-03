María del Monte se hace 'un Pantoja': entra a 'Sálvame' para apoyar a Antonio Tejado Ecoteuve.es 16:30 - 13/03/2019 0 Comentarios

La tonadillera ha pedido el voto para salvar a su sobrino de la expulsión en 'GH DÚO'

María del Monte entró por teléfono a Sálvame la tarde del martes para defender a Antonio Tejado. La tonadillera apeló al "sentido común" del seguidor de GH DÚO para salvar a su sobrino, nominado esta semana junto a Carolina Sobe.

"Si Antonio no hubiese estado en GH, eso hubiese sido La Casa de la Pradera". Así de tajante comenzaba María del Monte su intervención en el programa de Telecinco, bajo la atenta escucha de Kiko Hernández y los demás colaboradores.

En su llamada telefónica a Sálvame, también hizo referencia a un supuesto "doble rasero" con el que se valoran las acciones de su sobrino y las de otros concursantes del 'reality': "Nadie ha sido más crítica que yo con Antonio. Me han comentado y he visto cosas que, menos mal que no las ha hecho él, porque el precio que hubiese pagado hubiera sido muy alto".

La tía de Antonio Tejado se mostró molesta por la actitud de Candela Acevedo con el concursante de GH DÚO: "A mí me duele que alguien a quien quiero sufra. Eso no es ninguna barbaridad".

No obstante, a pesar de la llamada al voto de María del Monte para Antonio Tejado, ha dejado la última decisión en manos de la audiencia: "Por encima de lo justo e injusto, hay una cosa que se llama 'audiencia', y es soberana".

María del Monte hace un 'Pantoja'

La irrupción de María del Monte en Sálvame tras muchos meses de silencio recuerda a la histórica llamada que su gran amiga Isabel Pantoja hizo en el mismo programa en el mes de septiembre.

En aquella ocasión, Isabel Pantoja entró en directo para defender a su hija, que entonces acababa de acceder a la casa de GH VIP. Minutos más tarde, también intervenía en la conversación Kiko Rivera, para pedirle a su madre que colgase y se relajase.