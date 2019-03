Los gestos machistas de Antonio Tejado y Kiko Rivera que quedaron impunes en 'GH DÚO' Ecoteuve.es 16:20 - 13/03/2019 0 Comentarios

Jorge Javier ofreció una dura charla a Alejandro Albalá por su comportamiento con Sofía Suescun

Los 'primos' tuvieron actitudes similares a las de Albalá y nadie les echó la bronca

GH DÚO vivió este martes, durante el Límite 48 Horas del reality, momentos de gran tensión al repasar las imágenes del preocupante ataque de celos que sufrió Alejandro Albalá con Sofía Suescun dentro de la casa. Primero vio un roce de Kiko Rivera al pecho de la navarra que no existió y más tarde, la acusó de ponerse a conciencia una prenda que dentro del jacuzzi hacía transparentar la ropa interior que llevaba debajo.

Las actitudes machistas y controladoras del cántabro con su expareja provocaron una espectacular bronca de Jorge Javier en directo que acabó con Albalá sumido en el llanto reconociendo ante la audiencia el grave error que había cometido. "Cuando he visto las imágenes me he acordado de una película terrible, Te doy mis ojos [película de Luis Tosar y Laia Marull que aborda un espeluznante caso de violencia de género]. Deberías verla", le dijo el presentador. Además, puso al servicio de Albalá el equipo de psicólogos del programa por si necesitaba ayuda.

Esta reprimenda, unida a la expulsión disciplinaria de Julio Ruz por su "conducta inaceptable" con María Jesús, es una nueva muestra de la contundencia con la que el programa ha intentado combatir el machismo que ha florecido entre los concursantes de la presente edición. Sin embargo, lamentablemente esto no ha ocurrido de igual manera con todos los habitantes de la casa. Por este motivo, GH DÚO recibió este martes críticas de los espectadores por su arbitrariedad a la hora de señalar este tipo de comportamientos en unos pero no en otros.

Antonio Tejado y Kiko Rivera salieron impunes de sus polémicas

Durante la gran bronca que Jorge Javier lanzó a Alejandro Albalá, muchos recordaron todos los comentarios y actitudes machistas que tanto Kiko Rivera como Antonio Tejado han tenido dentro de la casa y que nadie del programa denunció. También el nombre de Suso fue puesto sobre la mesa por la inadmisible conducta que tuvo en más de una ocasión con Aurah Ruiz en la sexta edición de GH VIP y que tampoco se llevó la reprimenda del programa.

Ninguno de ellos se llevaron una condena tan firme por parte del programa ni del presentador.

Antonio Tejado, sobrino de María del Monte lanzó el pasado mes de enero una polémica reflexión mientras hablaba con Carolina Sobe de lo ocurrido con La Manada. "Pero yo he visto muchas veces tías en San Fermín, mira que no quiero abrir ningún jardín, pero he visto mucho tema voluntario... ¿no? O sea que una chavala se quita la camiseta queriendo a lo mejor... ¿no?", insinuó mientras su compañera enseguida le recriminaba sus palabras.

Tuvo que ser Carolina Sobe, porque estas imágenes no se comentaron en ninguno de los programas posteriores. Tampoco hubo reprimenda cuando Tejado utilizó un espejo para verle el trasero a María Jesús Ruiz por debajo de su falda sin que ella se diera cuenta.

Por su parte, Kiko Rivera causó una gran polémica fuera de la casa después de contar a sus compañeros entre risas cómo abandonó en una cuneta camino de Valencia a dos chicas que se habían quedado dormidas en su coche tras una noche de fiesta. El momento fue compartido con indignación en redes sociales, pero el programa no lo emitió ni le reprochó al DJ su comportamiento.

Tampoco hubo castigo para él cuando lanzó violentamente un plato contra el suelo delante de Ylenia en plena discusión con la de Benidorm.

Aprovechando la reprimenda a Albalá, los espectadores de GH se acordaron también de Suso y los constantes comentarios machistas que hacía a Aurah Ruiz y que en ningún caso le costó un toque de atención. Sí lo comentaron los colaboradores y el propio Jorge Javier en los platós.

En aquella edición, Omar Montes recibió una charla cuando llegó al plató y Jorge Javier puso a su disposición los psicólogos del equipo para que tratase su forma de actuar con las mujeres.

Por todo ello, son muchos los que se han preguntado qué criterio sigue Gran Hermano para poner en solfa (acertadamente) los gestos nocivos de algunos concursantes hacia sus compañeras mientras que termina dejando indemnes los de otros a pesar de ser de la misma índole.

