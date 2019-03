El recado de Manolo Lama a Mediaset: "Yo fui Cristiano Ronaldo y me echaron" Ecoteuve.es 13/03/2019 - 13:50 0 Comentarios

El locutor bromea con Juanma Castaño sobre su pasado en 'Deportes Cuatro'

La derrota en Champions del Atlético de Madrid ante la Juventus de Cristiano Ronaldo fue el tema principal de análisis en El Partidazo de Cope de la mano de su presentador, Juanma Castaño, y los colaboradores, entre ellos Manolo Lama o Paco González.

Poco a poco, la tertulia llegó a un punto más distendido y, entre risas, llegaron a hacer una serie de comentarios bastante jugosos sobre la salida de Lama y Castaño de Mediaset, donde estuvieron años trabajando en Deportes Cuatro.

Juanma Castaño: "Yo soy Isco. Engordé y me apartaron"

Juanma Castaño bromeó con el lenguaje que se usa en televisión y que estaba empleando Lama en la tertulia. "A los que llevas al Golazo los tienes atosigados para que se mojen. Aquí no tenemos esa presión de la tele", dijo en tono simpático.



"Tú como no haces tele", contestó Lama, siguiendo la broma. "Yo llevo mucho tiempo en la tele de pago", siguió Castaño. "Un tipo que hundió un barco, cómo se baja ahora...", apuntó de nuevo Lama, en referencia a Deportes Cuatro.



Juanma Castaño no tardó en responder: "Tú fuiste el capitán del Costa Concordia". "No, yo fui el capitán del Costa Cruceros que nunca perdió, no lo olvides. Yo fui Cristiano y me echaron", espetó Manolo Lama. "En cambio tú..." Castaño cerró la conversación: "Yo soy Isco. Engordé y me apartaron".