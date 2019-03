Doble patinazo en geografía en 'First Dates': Ámsterdam en Estados Unidos y Bilbao "¿en el País Vasco?" Ecoteuve.es 13/03/2019 - 11:04 0 Comentarios

Un joven sitúa la capital de Países Bajos en América y su cita no sabe dónde está su ciudad

Carlos Sobera abrió este martes las puertas del restaurante de First Dates para recibir a nuevos comensales dispuestos a hallar el amor en el programa de Cuatro. Y de entre todos los encuentros que se produjeron, destacó el de Aritz y Yaiza, dos jóvenes a los que los nervios jugaron más de una mala pasada.

La pareja protagonizó un doble suspenso en geografía cuando hablaban de sus ciudades de origen. Yaiza le contó que era de Asturias mientras que Aritz le hizo saber que procedía de Bilbao. Fue entonces cuando, en uno de los totales a cámara, Yaiza tuvo su primer patinazo. "Bilbao queda debajo de Asturias, ¿no? Entre Asturias y Madrid, antes de León", aseguró.

Acto seguido, Lidia Torrent invitó a ambos a entrar en el salón principal del restaurante para disfrutar de su cena. Allí, Aritz desveló que estuvo viviendo en Estados Unidos. "¿En Estados Unidos? ¿Dónde?", preguntó Yaiza. "En Ámsterdam", respondió él. "Eso no es Estados Unidos", le corrigió ella entre risas mientras él decía estar muy nervioso. "Ya la he cagado", reconoció el joven antes de que su cita le dijera que eso estaba en Holanda.

La velada continuó su curso y Aritz le preguntó a Yaiza que si alguna vez había estado en Bilbao. "Me suena... pero no sé decirte. Creo que sí, pero no me acuerdo", dijo dubitativa. "Es que ahora mismo no sitúo muy bien dónde está Bilbao", confesó la asturiana, que se mostraba sorprendida cuando alguien del equipo le informaba de su localización en el mapa. "Ah, ¿pero que este chico es vasco? Pensaba que Bilbao estaba pa' abajo", comentó entre risas.