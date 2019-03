La sorprendente petición de una concursante de '¡Ahora caigo!' a David Broncano Ecoteuve.es 19:45 - 12/03/2019 0 Comentarios

'La resistencia' de Movistar+ se cuela en el concurso que presenta Arturo Valls en Antena 3

Julia, una de las concursante de ¡Ahora caigo!, dejó sorprendidos tantos a los espectadores del concurso de Antena 3 como a Arturo Valls, su presentador, con una inesperada petición relacionada con La resistencia de David Broncano.

"No sé si esto es correcto o no, pero si ganara los 100.000 euros intentaría sobornar a cualquier persona que me consiguiera dos entradas para ver a David Broncano. Está muy difícil", dijo la participante haciendo alusión a la ardua tarea que supone ir de público a las grabaciones del programa de Movistar+ en el madrileño Teatro Arlequín.

Lea también: La emotiva iniciativa de 'Los Lobos' de '¡Boom!' para homenajear a José Pinto

"Pensaba que era una cosa importante como ir a ver a Beyoncé en Las Vegas. ¡Menuda mierda esto!", dijo con mucho humor Valls. "Con 100.000 euros llamas a Broncano y verás si te da la entrada".

Lo que no se esperaba Julia era la respuesta del propio Broncano en Twitter: "¿Pero cuánto ganó? Porque si no se llevó nada la podemos invitar, pero si se fue con panoja la verdad es que necesitamos una cámara nueva a ver si le gusta tanto el programa".

¿Pero cuánto ganó? Porque si no se llevó nada la podemos invitar, pero si se fue con panoja la verdad es que necesitamos una cámara nueva A VER SI LE GUSTA TANTO EL PROGRAMA ???? https://t.co/2hKHAvTTH3 — David Broncano (@davidbroncano) 12 de marzo de 2019