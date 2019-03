Gran bronca de Alejandro Albalá y Kiko Rivera en 'GH DÚO': ¿rozó el DJ un pecho de Sofía Suescun? Ecoteuve.es 19:12 - 12/03/2019 0 Comentarios

"He pasado por la cocina y he visto a Kiko en el ordenador y las tetas de Sofía rozando su brazo"

Lo que comenzó como una broma en GH DÚO ha terminado en una gran bronca entre Alejandro Albalá y Kiko Rivera al insinuar el primero que el hijo de la Tonadillera estaba "tonteando" con Sofía Suescun.

Mientras Kiko y Sofía hacían la compra en la cocina, hubo un detalle que no pasó desapercibido para Alejandro Albalá: parecía que le estaba rozando un pecho a la navarra. El DJ pronto estalló por la insinuación: "Lo mismo te lo tengo que explicar, que no tengo ningún problema, te lo explico rápido, que pareces tonto. No sé cómo te puedes imaginar esa gilipollez".

Antonio Tejado ha defendido al ex de Sofía Suescun: "Alejandro ha dicho 'ten cuidado que de tanto roce se pone el pezón duro', y yo solo me he reído", mientras Alejandro Albalá perdía los nervios poco a poco y se explicaba: "He pasado por la cocina y he visto a Kiko en el ordenador y las tetas de Sofía rozando su brazo. He vuelto a pasar y ha vuelto a pasar lo mismo y le he dicho a Antonio que de tanto roce se le iba a poner el pezón duro. ¡Es malo eso! ¿Qué problema hay?".

Cuando el concursante catalán se ha excusado con que sólo estaba haciendo una broma, ha intervenido Sofía: "Estás utilizando lo de la broma porque estás quedando como una mierda, y no tiene ni puta gracia. Que tienes que decir no sé qué de la teta ¿Qué estás hablando?"

Finalmente, cuando los ánimos se han calmado, Alejandro Albalá ha expresado su opinión: cree que lo que quiere Sofía Suescun es dar una mala imagen de él delante de la audiencia: "Si esto pasa en la calle pido perdón y ya está, pero como estamos en un concurso conviene dejarme mal para que me echen".