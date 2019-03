Sofía Rincón contesta a Risto Mejide: "Iba a la defensiva porque me esperaba lo peor, algo terrible" Ecoteuve.es 12/03/2019 - 16:04 0 Comentarios

El presentador de Cuatro cortó enfadado la intervención de la bloguera

El desplante de Risto Mejide en Todo es mentira este lunes a Sofía Rincón, una artista que entró en directo para dar su opinión sobre la marcha antifeminista del 8M, no parece que vaya a quedar en eso. La bloguera ha decidido dar una explicación a sus seguidores vía Twitter.

"Yo no he ido con intención de trolear. Iba a la defensiva, teniendo en cuenta cómo trata Risto Mejide a los entrevistados que no lidian con sus inclinaciones políticas. Ha sido todo un malentendido. Me esperaba lo peor, claro. De hecho me pareció light comparado con lo que me podía esperar", ha confesado Sofía Rincón en un vídeo explicativo.



En otro mensaje, Sofía Rincón ha dado más detalles de lo sucedido y ha comentado el ella se enteró de la manifestación antifeminista, sobre la que supuestamente iba a opinar, "porque me llamó la directora del programa. No sé qué esperabas, Risto".

Por otra parte, acabó su vídeo con un chiste sobre su paso por Todo es mentira: "El directo ha durado menos que la República Catalana. Bueno, me voy a currar, que se han hecho muchas cosas en la historia para que las mujeres podamos currar".