El 'pique' de Pedrerol con el productor de 'El hormiguero' por la vuelta de Zidane: "Es más del Barça..."

Jorge Salvador intentó 'retratar' al presentador tras una presunta opinión sobre la marcha del francés

"Me ha escrito diciendo que tú habías dicho que Zidane dejó tirado el Madrid", dijo Quim Domènech

Este lunes, a las tres de la tarde, Josep Pedrerol ponía patas arriba la información deportiva al dar en exclusiva en Jugones la vuelta de Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid nueves meses después de su marcha. La noticia se confirmó horas más tarde y el francés era presentado en el palco del Santiago Bernabéu con todos los honores por Florentino Pérez.

Como no podía ser de otra manera, la noticia copó buena parte de El chiringuito en la madrugada del lunes al martes. La alegría de los colaboradores madridistas contrastó con la indiferencia de los culés, que tampoco se cortaron en tirar alguna que otra pullita haciendo mención a que Zidane dejó "tirado" al club el año pasado tras ganar la Champions aunque en Liga y Copa fracasó.

Cuando Pedrerol salió en defensa del francés, Quim Domènech le interrumpió para desvelar que Jorge Salvador, productor de El hormiguero, le había mandado un mensaje al móvil: "Me están diciendo que tú, esta semana mismo, decías que había dejado tirado al equipo. Me lo escribe Jorge Salvador que, además, sabes que es fiel de este programa".

"Jorge Salvador solo ve con el prisma blaugrana", respondió el presentador. "Es más del Barça...". Después, se explicó: "Dije que por 15 días que tardó en decir que se iba, Pochettino renovó y, efectivamente, fue muy complicado para Florentino encontrar a alguien. Hombre, tirado es cuando dejas a un equipo sin ganar nada. Deja al Madrid ganando la Champions".

"No es dejar tirado a un equipo, pero perjudicó al club que no tuvo a Pochettino, que era la alternativa, pero dejar tirado... ¡si no que lo saquen mañana en El hormiguero!", bromeó Pedrerol lanzando el guante al programa de Pablo Motos en Antena 3.