Un hombre arruina su cita en 'First Dates' con sus picantes insinuaciones: "¿Hablamos de sexo?"

Antonio agobió a Beatriz con sus continuas pullitas en el programa de Cuatro

First Dates vivió este lunes un momento de la más incómodo durante la cita de un chico muy lanzado y una joven muy tímida. Antonio llegó al restaurante regentado por Carlos Sobera dispuesto a conquistar a Beatriz, a la que lanzó continuas pullitas y mensajes con doble sentido.

"Si me mancho de tomate avísame", le dijo ella nada más comenzar a comer la pasta. "Yo te lo quito con un beso", le dijo en una respuesta que anticipaba sus directas intenciones. "Eres un bicho", le replicó ella. "Podríamos hacer lo de la Dama y el Vagabundo...", insistió él en alusión a la mítica escena de la película de Disney. "Va a ser que no", le volvió a dejar claro ella. "¿Entonces de sexo ni hablamos?", le preguntó Antonio entre risas antes de recibir una nueva negativa.

"Es un poco vergonzosa, me tira para atrás pero podemos compenetrarnos ahí...", dijo a cámara el joven, optimista con el futuro resultado de la cita. Fue entonces cuando Carlos Sobera interrumpió a los comensales para preguntarles cómo les iba: "¿Hay feeling?", les preguntó. "Bueno... ahí, ahí estamos. Es muy majo...", dijo con dudas Beatriz anticipando su posible decisión.

Antonio y Beatriz decidieron moverse al reservado buscando un poco de intimidad. "Eres guapa, estás muy bien. Tu madre te ha hecho muy bien hecha", la elogió el chico, mientras ella seguía reticente. La cosa no quedó ahí y Antonio intentó darle un beso con tan mala suerte que se lo dio en la oreja. "Ay, no me dejes sorda...", le respondía la chica, un poco incomodada con la situación.

"Me gustaría que fuera más alto, más corpulento... que sea un poco más hombre", afirmó a cámara Beatriz poco antes de sorprender a Antonio negándose a tener una segunda cita con él. "Yo no la tendría. Lo siento mucho. Como amigo súper bien, pero como pareja no. No he congeniado contigo", le hizo saber.