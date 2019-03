Candela Acevedo pasa por quirófano para aumentarse el pecho en plena polémica por su caché en 'GH DÚO' Ecoteuve.es 12/03/2019 - 12:57 0 Comentarios

Antonio Tejado le habría cedido 3.000 euros semanales para compensar su sueldo

Candela Acevedo, exnovia de Antonio Tejado, sigue dando que hablar aunque ya no esté en la casa de GH DÚO. La exconcursante ha pasado estos días por quirófano para someterse a un aumento de pecho. "Creía que me iba a doler más, pero estoy bien", dijo a la salida de la clínica.

La operación estética de Candela se produce en plena polémica por el caché que habría cobrado por participar en el reality de Telecinco y las informaciones confusas que hay al respecto.

Según Kiko Hernández, Antonio Tejado habría cedido 3.000 euros a la semana de su sueldo por participar en GH DÚO para compensar el caché de su pareja de concurso.



Candela Acevedo, sin embargo, asegura que ella no negoció el caché y que cuando Antonio le explicó la cantidad que iba a cobrar era un asunto ya cerrado. "A mí Antonio me dice: 'Esto es lo que hemos podido negociar'. Pero yo no estuve en las conversaciones".



Candela, por cierto, acabó enzarzándose con Kiko Hernández por las informaciones que éste ha dado sobre ella. "Dijiste que estaba embarazada hace dos años y eso fue mentira", le reprochó.