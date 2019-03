Acude a 'Got Talent' en chanclas y bañador y Risto Mejide explota: "Es una tomadura de pelo" Ecoteuve.es 12/03/2019 - 11:12 0 Comentarios

Juan Burgaleta se atrevió a cantar 'Con te partiro' de Andrea Bocelli... pero fracasó

El nivel en Got Talent sigue siendo altísimo pero, este lunes, el programa decidió emitir tres actuaciones desastrosas seguidas para 'contrarrestar' el pase de oro otorgado a Wild Mojarras, un dúo formado por Elena y Juanma que cantaron y tocaron el bajo y el oboe un mashup de Juego de Tronos.

Una de estos tres shows llevó la firma de Juan Burgaleta, un joven de 22 años que acudió al escenario del Teatro Victoria de Barcelona con un look playero total: camiseta de tirantes blanca, bañador rojo y chanclas.

"¿Para que te presentas?", preguntó Eva Isanta a lo que él respondió con cierta guasa: "Para ver que tipo de criterios tenéis". Así las cosas, Juan se atrevió a cantar Con te partiro de Andrea Bocelli y, efectivamente, los jueces no se equivocaron: el nivel era bastante paupérrimo.

"Para empezar no entiendo porque vienes en chanclas y en bañador. Me hubiera gustado que tuvieras la deferencia de venir con una propuesta", criticó Isanta a lo que él espetó: "Esta es mi propuesta, yo mismo". "Si hubieras cantado bien, no hubiese sido tan importante la indumentaria", añadió Edurne.

De forma inmediata, Risto Mejide explotó: "Me parece una tomadura de pelo tu puesta de escena, tu actitud...". Juan no se cortó y respondió al publicista: "Lo entiendo hermano, pero siempre voy en chanclas a todas partes". Finalmente, se llevó 'solo' tres 'noes' tras el inesperado y sorprendente 'sí' de Paz Padilla. [VÍDEO]