La cita más picante de 'First Dates': "Soy muy activa en la cama, me gusta la lencería"

Pese a que Yuderka y Richard parecían entenderse, ella rechazó una segunda cita

Hablar de sexo en la primera cita solo está reservado para valientes como a Yuderka y Richard, los protagonistas de una cita de First Dates. Ella abrió la veda lanzando una pregunta muy directa: ¿A ti te gusta que la mujer disfrute en la cama?

"Por supuesto, pero no solo en la cama. La pareja es una cosa de dos", respondió el hombre a lo que ella aseguró que es "muy activa". Después, dio más detalles de cómo ha de ser sus relaciones sexuales: "Me gustan los preliminares, no me gusta ir a matacaballo, de 'venga aquí te pillo, aquí te mano'.

"Me gusta los juegos, las caricias, los besos más que el acto en sí", siguió explicando Yuderka a su compañero de mesa que, se abrió por completo: "Alguna fantasía, algún disfraz o un juguete...". "A mí me gusta mucho la lencería. Soy muy sensual", añadió ella.

Sin embargo, no hubo final feliz, ya que Yuderka no sintio el "feeling" necesario para pedir una segunda cita. Antes él sí había reconocido que le gustaría volver a quedar con ella porque había "cosas que descubrir". [VÍDEO]