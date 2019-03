Risto Mejide corta la entrevista a la antifeminista Sofía Rincón: "Si alguien viene para trolear, ni medio minuto" Ecoteuve.es 11/03/2019 - 18:55 0 Comentarios

'Todo es mentira' quería saber su opinión sobre la marcha de la ultraderecha contra el 8-M

Risto Mejide no se ha cortado ni un pelo al cortar la entrevista con la bloguera Sofía Rincon, quien ha manifestado su oposición contra las "feministas hegemónicas". El objetivo de la conexión era saber su opinión acerca la marcha que realizó la ultraderecha contra el 8-M el pasado viernes.

"Para entender mejor este movimiento vamos a hablar con Sofía Rincón. Buenas tardes", ha dado paso el publicista a lo que ella ha replicado de inmediato visiblemente molesta: "Lo que yo no entiendo es que lo de para entender mejor este movimiento vamos a hablar conmigo. Yo ni siquiera fui a la marcha y me enteré por la directora del programa que existía esa marcha".

"Ni siquiera hemos empezado las preguntas y ya empezamos con las apreciaciones. Bien, me parece bien, perfecto", ha contestado Risto volviendo a insistir a la bloguera a que hablara sobre la contramanifestación: "No empieces dándonos hostias que no hemos hecho nada todavía. ¿Qué te pareció la marcha? Al menos, dame tu opinión".

"¿Qué opinión te voy a dar si es que me llamó la directora y me dijo 'ayer hubo una marcha antifeminista y tal...' Pero es que no sé ni que han defendido", volvía a decir Sofía evitando, de nuevo, responder a la cuestión planteada.

Es este el motivo por lo que Risto ha cortado por lo sano de inmediato dando por concluida la entrevista antes de lo previsto: "Vale, pues nada. Muchas gracias Sofía. Buenas tardes adiós". "Adiós", se despedía ella sorprendida. "Ya está, ya está. Se ha acabado la entrevista con Sofía".

Después del programa, el publicista se ha explicado en Twitter: "En Todo es mentira escuchamos e invitamos opiniones de todo signo y color. Pero si alguien viene con la intención clara de trolear el programa, ni medio minutos".

