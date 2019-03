'El Sevilla' pide perdón a Alba Carrillo en La Sexta por atribuirle los males del Real Madrid: "Me siento culpable" Ecoteuve.es 11/03/2019 - 18:52 0 Comentarios

El colaborador de Arusitys hizo varios chistes por su relación con Courtois

El Sevilla ha pedido paso este lunes a Alfonso Arús en La Sexta para pedir disculpas públicamente a Alba Carrillo por los chistes que recientemente hizo sobre ella en su programa. El cantante afirmó sentirse mal un día después que la modelo abandonara las redes sociales por "la masacre" que ha sufrido por su fugaz romance con Thibaut Courtois.

"Usted se siente culpable por haber atribuido los males del Madrid a la pobre Alba Carrillo", le emplazó el presentador de La Sexta. "Sí, porque dentro de esos zascas yo creo que también estoy. La noticia es que Courtois la ha dejado. Yo creo que a ella lo que más le ha dolido es que la ha dejado y ahí es cuando ha explotado y la metralla nos ha llegado a todos", empezó valorando.

"Ella se ha metido con los hinchas del Madrid, que yo no soy hincha; se ha metido con la prensa, que yo no soy prensa; se ha metido con la gentuza, yo creo que no soy una persona despreciable; pero también con los pajilleros dolidos. Ahí si puedo estar", dijo irónico.

"Pido disculpas a esta mujer que se ha ido de las redes sociales por decir que era gafe", concluye antes de volver a soltar una pullita asegurando que "vaya casualidad" que ha roto su relación con el portero merengue y su equipo se haya reencontrado con la victoria.