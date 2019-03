María Teresa Campos: "Ojalá pudiera presentar yo ahora una tertulia política" Ecoteuve.es 11/03/2019 - 18:39 0 Comentarios

La presentadora declina responder qué programa le gustaría conducir ahora

María Teresa Campos ha regresado a Telecinco durante unas horas para ser entrevistada en el blog de la web de la cadena Que no salga de aquí. La presentadora ha hecho un análisis de cómo ha cambiado el papel de la mujer en el periodismo desde sus inicios, destacando su trabajo mano a mano con Jesús Hermida.

"En mi vida, hay un antes y un después de Hermida. Yo no me considero 'chica Hermida', porque ellas eran más jóvenes, como Consuelo o Irma. Cuando yo entré, ellas ya existían. Y yo a lo que fui es a hacer un espacio que le vendí a Hermida y que le gustaba mucho", empieza diciendo antes de defender cómo, al contrario de lo que le sucedió algunas veces en su trayectoria, el prestigioso periodista la tenía siempre en valor.

"A mí alguna vez me han ninguneado, pero Hermida siempre aceptó las ideas que yo tenía. Eso me persiguió al principio y me ha pasado un poco en otro momento de mi vida mucho más lejano que ese. Tu puedes no ser directora de un programa, pero sí compartir propuestas con el director que te respeta y sabe de tu trayectoria", declara al tiempo que vuelve a reivindicar que fue suya la fórmula de Tu cara me suena que más tarde repetiría Gestmusic con Antena 3.

"Ojalá pudiera presentar yo ahora una tertulia política"

María Teresa fue precursora de realizar tertulias políticas en la franja de la mañana. "En Telecinco propuse hacerlo y me dejaron. Aquí me dijeron que le parecía muy bien. En Telecinco es donde más libertad me han dado", defendió la malagueña. "Si en aquella época había mucho interés por la política, no te digo lo que sería ahora... Ojalá pudiera presentar yo ahora una tertulia política", deja caer la periodista.

"¿Qué programa te gustaría hacer? ¿Una tertulia política como has dicho?", le preguntan entonces a la presentadora. "Me gustaría, y perdona, no contestar a esa pregunta. Me gustaría que esa persona no seas tú quien me la haga", aseguró en un claro guiño a Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset, después de que haya concluido recientemente su contrato con el grupo de Fuencarral.