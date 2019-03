Duro enfrentamiento entre Esther Palomera y Rocío Monasterio: "Decís mentiras, sois negacionistas y tenéis tono arrogante" Ecoteuve.es 11/03/2019 - 13:00 0 Comentarios

La periodista y la líder de Vox Madrid discuten en la tertulia de 'El programa de AR'

Rocío Monastero, líder de Vox Madrid, y Esther Palomera, tertuliana de El programa de Ana Rosa, han mantenido un tenso encontronazo este lunes a causa del movimiento feminista y la huelga del pasado 8M.

Los argumentos de Monasterio han hecho estallar a Palomera: "No me puedo callar ante la sarta de mentiras que usted está vertiendo", ha dicho la periodista.

"Vox ha sido un motivo más para que las mujeres decentes saliéramos a la calle para protestar contra la sociedad machista", ha continuado Palomera, muy enfadada.

"¿Yo soy indecente? La moderadora tendrá que decir algo...", ha respondido Monasterio. Palomera ha continuado: "Usted no defiende la igualdad. Son negacionistas de la violencia machista".

En ese momento, Monasterio ha explicado su postura: "Hay violencia contra el débil y la mayor parte de las veces son mujeres. Yo voy a educar a mis hijas explicándoles que no por ser mujeres no son débiles. No quiero que dependan de la condescendencia de un hombre, pero tampoco de la de estas feministas que son las que dan los carnets. Quiero mujeres fuertes que crean en sí mismas".

Palomera, por su parte, pidió más tiempo para Vox en los medios. "Quiero que hablen cuanto más mejor. No hay que darles 20 minutos, sino 200 para que se escuche sus mentiras, su negacionismo , su supremacismo y tono arrogante".