Jorge Javier: "Antonio Tejado es tramposo, mentiroso y muy sexual: un concursante de primerísima categoría" Ecoteuve.es 11/03/2019 - 11:56 0 Comentarios

El presentador da su opinión sobre el concursante más polémico de 'GH DÚO'

A falta de menos de un mes para que GH DÚO llegue a su gran final en Telecinco, Jorge Javier Vázquez ha querido dar su opinión sobre el concursante más polémico de la edición: Antonio Tejado. Tras dos decepcionantes pasos por Supervivientes, el andaluz se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la versión por parejas del reality de convivencia.

"Antonio Tejado tiene cuerpo de jota y espíritu de copla. Recordemos que pasó mucho tiempo en Cantora debido a que su tía María del Monte e Isabel Pantoja fueron amigas. Y eso debe marcar un huevo tu educación sentimental", empieza escribiendo el presentador en su blog de Lecturas. "Cómo pretendemos que salga un chaval que desde pequeñito se pasaba los veranos escuchando Marinero de luces o Era mi vida él, por parte de Isabel, y Cántame, por parte de su tía. Pues locuelo perdido", valora.

Jorge Javier vacila además con su habitual dramatismo: "Me lo imagino intentando cortar una relación, diciéndole a una chavala a la luz de la luna en Cantora: 'No te aferres a un imposible. Ya no te hagas ni me hagas más daño oooooooohhhhhhh'", escribe irónico.

"Con ese mejunje de historias metidas en la cabeza, luego le vino la primera juventud, y es cuando se le hizo la picha un lío porque se dio cuenta de que, además de la música que había escuchado desde chiquitito, también existían los Cantores de Híspalis, Ecos del Rocío y los Siempre así. Y el cortocircuito mental que se provocó en su cerebro fue de tal calibre que todavía le quedan secuelas", añade.

"Antonio Tejado es una bata de cola andante"

"Sentimentalmente, Antonio es una bata de cola andante, una copa de fino al mediodía, un rasgueo de guitarra al atardecer y un chupito de whisky bien cargadito a eso de la medianoche. En definitiva: una bomba de relojería", afirma Jorge Javier antes de confesar la sorpresa que se ha llevado con el sevillano.

"Confiaba en él, pero mis expectativas se han visto superadas. Antonio Tejado es tramposo, mentiroso, manipulador, dicharachero, divertido, jaranero, simpático y muy sexual. O sea, un concursante de reality de primerísima categoría. Fracasó en Supervivientes, pero en GH DÚO ha dado la vuelta a la tortilla y merece llegar lejos porque se entrega, porque lo vive y porque, como diría Gracia Montes, es una feria", dice en un último comentario el catalán, que parece posicionarse de su parte de cara a la posible expulsión que puede sufrir el próximo jueves.