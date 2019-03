Giro inesperado en 'GH DÚO': María Jesús Ruiz gana apoyos en la casa contra Antonio Tejado Ecoteuve.es 11/03/2019 - 10:48 0 Comentarios

Los concursantes cambian de estrategia con la modelo tras la expulsión de Ylenia

GH DÚO ha tomado un rumbo inesperado tras la expulsión de Ylenia. Después de dos meses en la casa de Guadalix, los concursantes han empezado a darse cuenta de que ir en masa contra María Jesús Ruiz no hace más que beneficiarla y han decidido cambiar sus estrategias en el reality.

La modelo ha empezado a ganar adeptos entre sus compañeros, que ya han manifestado sus primeros rechazos a un Antonio Tejado que se encuentra en el disparadero de salida. "Mis compañeros han tenido un cambio conmigo. Me gusta, pero no me lo creo", comentaba eufórica María Jesús en el confesionario. La Miss ha vivido su mejor semana en mucho tiempo después de salvarse de la expulsión y librarse por los pelos de una nueva nominación.

En el otro lado de la balanza, Antonio Tejado se encuentra con muchas probabilidades de ser expulsado y ya han empezado a aflorar las primeras críticas hacia él. Irene Rosales ha sido una de las primeras en desmarcarse del andaluz y ha afirmado que cree que Tejado salvaría antes a Albalá que a su chico: "Kiko es gilipollas y se mueve por los sentimientos del pasado", opinó la joven, que cree que la amistad de Rivera y "su primo" puede perjudicarle.

"Me da rabia tener que nominarlo, pero aunque es amigo de Kiko, yo lo he conocido aquí. Hemos congeniado muy bien, pero mejor he congeniado con Juanmi y Carolina. Lo tendrá que entender", le contaba a Carolina Sobe en el dormitorio.

Toda esta situación se vio reflejada en los posicionamientos para la expulsión. Tejado acumuló más compañeros a su espalda, en concreto, las chicas de la casa. Por su parte, Kiko se colocó tras Juan Miguel y Kiko Rivera detrás de Carolina Sobe.