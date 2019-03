Ylenia y Nagore se enzarzan en una gran bronca en 'GH DÚO': "Cuando no te siguen el rollo, te joden" Ecoteuve.es 11/03/2019 - 10:16 0 Comentarios

La concursante y la colaboradora del reality se enfrentan en una tensa discusión

Ylenia acaparó este domingo toda la atención del debate tras ser expulsada el pasado jueves de la casa de GH DÚO. La de Benidorm se enfrentaba con tranquilidad en El Debate a su paso por el reality después de perder la partida contra María Jesús Ruiz. Así pues, el programa la sometió a su tradicional 'tercer grado', que acabó con la disputa de la joven con varios de los tertulianos.

El momento más tenso se vivió con Nagore Robles después de que esta le reprochara un comentario negativo que hizo sobre Sofía Suescun, la que se suponía que era su amiga. "He repetido muchas veces que lo que hemos tenido ha sido un feeling dentro de la casa, donde todo se magnifica. Ahora habrá que ver cómo nos llevamos fuera para saber si somos amigas o no. Antes tú y yo también éramos amigas y me has dado un zasca. Me has dado un zasca y yo te lo devuelvo", le respondió Ylenia enfadada.

Fue entonces cuando Nagore le rebatió sus palabras: "Tú y yo nunca hemos sido amigas, nunca nos hemos tomado un café fuera de aquí. Yo hago mi trabajo y se te ofenden mis preguntas, pues mira. Habla por lo menos con un poco más de respeto, que aquí nadie te está faltando a tí al respeto", afirmó. "Tu me das un zasca y yo te respondo con otro. Si te molesta, te jodes. ¡Hay que joderse!", replicó Ylenia.

"No me jode nada, y a mí no me ofende, pero te estamos haciendo preguntas porque es nuestro trabajo. Dime un solo zasca que te hayamos dado. Simplemente nos limitamos a hacerte preguntas sobre tu concurso. Parece mentira que te pongas así cuando tú has trabajado aquí haciendo lo mismo que nosotros. Yo fui concursante y aguanté el tipo ante las preguntas, y ahora soy colaboradora y mi trabajo es preguntar", se defendía Robles.

"Ya sabéis cómo soy y cómo reacciono cuando se me ataca. Soy así y por eso estoy aquí, no puedo responderos de otro modo porque no me sale. Pero si tanto os molesta a todos viendo cómo está esta grada, trataré de poneros buena cara", decía irónica Ylenia, que sentenciaba la discusión con la tertuliana con una última pullita. "Cuando no te siguen el rollo, te joden", concluyó.