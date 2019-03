Siri se cuela en la intervención de Inés Arrimadas sobre feminismo en 'El Objetivo': "¿Puedo ayudar con algo?" Ecoteuve.es 11/03/2019 - 9:59 0 Comentarios

El asistente de Google salta en pleno directo y provoca carcajadas en el programa de La Sexta

Inés Arrimadas recibió una ayuda inesperada en pleno debate sobre feminismo durante su participación en el programa El Objetivo de La Sexta. Cuando la política estaba planteando la posición de Ciudadanos, una voz se coló en el debate: "¿Puedo ayudar con algo?".

Era Siri, el asistente de Apple, que se conectó de repente en el teléfono que Inés Arrimadas tenía sobre la mesa del programa de La Sexta.



La candidata de Ciudadanos al Congreso por Barcelona miró extrañada a su móvil e intentó salir del paso entre risas: "No, no necesitamos a Siri". Tanto la presentadora, Ana Pastor, como el resto de tertulianas no pudieron contener las risas.



Acto seguido, Arrimadas terminó de exponer la postura de Ciudadanos sobre la manifestación del pasado 8M. "Fuimos a pesar de que en ese manifiesto había cosas que no compartíamos". Y añadió que "no criminalizo a ninguna mujer que no fuera, porque creo que mucha gente nos estará viendo y no fue, y estoy convencida de que querrán la igualdad".