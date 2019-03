Manuel Valls no sabe cuántas líneas de Metro tiene Barcelona y se pica con Risto: "Esto es una trampa" Ecoteuve.es 11/03/2019 - 8:57 0 Comentarios

El político se "pica" con el periodista en un tenso rifirrafe en el Chester (Cuatro)

Manuel Valls y Risto Mejide protagonizaron un sonoro pique en el Chester a costa del conocimiento que el político tiene de Barcelona, la ciudad que aspira a gobernar como candidato a la alcaldía de cara a las elecciones del próximo 26 de mayo.

El presentador de Cuatro hizo varias preguntas a Valls y hubo alguna que falló. "¿Cuantas líneas de metro hay?", preguntó Risto. "¿10?", contestó Valls. "No, hay 13. Yo lo he tenido que mirar, pero yo no quiero gestionar la ciudad y tú sí".

Mejide también quiso saber si Valls conoce su barrio y le preguntó el nombre de las calles paralelas a la suya. Valls las acertó, aunque le costó una de ellas.

Valls acusa a Risto Mejide de hacer "trampas"

El juego no gustó mucho al político que reconoció que le había picado -"un poco sí"- y acusó a Risto Mejide de hacer "trampas". "Barcelona es una marca. Es verdad que la proximidad es importante, pero la ciudad no se gestiona solo con eso", argumentó el ex primer ministro francés.

"Esto es una pequeña trampa. ¿Decir 10 o 13 líneas es lo más importante? No. Lo más importante es acabar la línea 9 de metro. Ni yo ni ninguna persona de Barcelona conoce los nombres de todas las calles", continuó Valls.

"No estoy buscando un titular", se defendió Risto. "Un poco sí", replicó el candidato a la alcaldía de Barcelona. "Lo que busco es coherencia", continuó el presentador de Cuatro. "Una vez se sentó aquí un político que criticaba a Amancio Ortega pero llevaba una chaqueta de Zara", le explicó, en referencia a Gabriel Rufián.

"Yo quiero ser gestor y también el que imagina el futuro de Barcelona. Yo no me presento como el tío que lo conoce todo. Voy aprendiendo. Y creo que lo puedo gestionar. El talento no es conocer todo, sino animar en esa visión", terminó el político, que reconoció que el 'juego' de Risto le había picado. "Un poco sí".