Encontronazo entre Candela y la madre de Antonio Tejado en 'Sábado Deluxe': "Mi hijo se ha quitado caché para que cobres más"

La madre de Tejado aseguró que su hijo se redujo el caché por Candela

La ex pareja de Antonio Tejado, Candela, y la madre del concursante tuvieron un encontronazo en Sábado Deluxe acerca de la actitud de Candela sobre Tejado en los platós de televisión.

El concurso de Candela estuvo plasmado de broncas con Antonio Tejado, y ahora con la madre de este. En el último Sábado Deluxe las dos se enfrentaron, Candela aseguró que el dinero que la madre está ganando en los platós se lo estaba gastando en salvarlo.

Ante esta afirmación, la madre de Tejado desmintió la información: "Eso no es cierto, somos una familia muy trabajadora", aseguró. Y además, le dijo a Candela que "te hemos tratado como una hija durante tres años, no te ha faltado de nada".

La madre de Antonio muy enfadada soltó un 'bombazo' que nadie se esperó: "Ha entrado de la mano de mi hijo ahí, mi hijo se ha quitado caché del suyo para darle a ella, que eso no lo sabe nadie pero su madre sí, y eso no lo cuenta, y no lo dudó ni un segundo porque él es así", dijo la madre.

Belén Esteban rápidamente le reprochó a Candela su actitud: "¡Qué calladito lo tenías!". La ex concursante no dudó en responder que "no tengo que contarlo todo".