Elisa Beni y Anna Grau se enfrentan en 'La sexta noche' sobre la huelga del 8M

La escritora y la periodista protagonizaron una tensa discusión sobre la huelga del 8M

Acalorado debate entre la periodista Elisa Beni y la escritora Anna Grau en el debate de La Sexta noche sobre la huelga del 8M. La periodista y la escritora se enzarzaron en una tensa discusión sobre el movimiento feminista.

"Lo de ayer fue una manera frívola, fanática y muy poco eficaz de gestionar una inmensa ilusión feminista que sienten muchas mujeres, para que luego todo sea de brocha gorda", comenzó a decir Anna Grau.

Y añadió que era "de brocha gorda pretender que solo ha hecho cosas a favor de la mujer la izquierda. La ley de divorcio la aprobó el Gobierno de la UCD", aseguró la escritora riojana.

A pesar de que las interrupciones, la escritora prosiguió en su alegato: "el reto es que no todas somos iguales ni queremos lo mismo ni proponemos las misma soluciones para los mismos problemas, por tanto, a ver si acabamos con el cachondeo y se busca un feminismo de consenso y no de reinas por un día, y nos ponemos a solucionar los problemas y no usar a las mujeres como un enjuague electoral".

Elisa Beni no pudo contener las ganas y respondió a la escritora que "lo que no vamos a hacer es alterar un movimiento de tres siglos para que convenza a todo el mundo. Sería tanto como dinamitarlo, no es lo que queremos. Nosotras os recibimos con los brazos abiertos", defendió la periodista.

A lo que la escritora le respondió que "dios me libre" para más tarde añadir que "es un feminismo de pija progre de andar por casa". El presentador del programa para calmar el ambiente dio rápidamente paso a la publicidad.