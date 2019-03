El incómodo momento entre Shaila Durcal y Emma García en 'Viva la vida':"No me gusta hablar del tema" Ecoteuve.es 11:03 - 10/03/2019 0 Comentarios

La artista no quiso hablar sobre el accidente en el que perdió parte de dedo de la mano

Shaila Durcal acudió como invitada al programa Viva la Vida para, entre otras cosas, contar cómo le fue el último año. Emma García no pudo evitar preguntarle sobre su accidente en el que perdió parte de un dedo de la mano y Shaila no quiso responderle.

"¡Qué ganas teníamos de verte!", comentó Emma García a Shaila nada más sentarse en los sillones del plató de Viva la vida. La artista contenta de su presencia en el programa, pero sobre todo en España tras un año sin venir al país.

"¿Qué ha pasado todo este año? te han pasado muchas cosas, hemos estado muy preocupados", preguntó la presentadora del programa a la artista. Shaila agradeció la atención tanto del programa como de sus seguidores.

Emma García no fue la única en sentirse incómoda por la pregunta que le hizo Tamara Gorro sobre su cambio al programa, también Shaila se sintió molesta por la pregunta de la presentadora acerca de su accidente.

"Perdí un trocito de mi dedo, pero no pasa nada", comenzó a relatar la cantante mientras Emma García miraba incrédula las manos de Shaila. La presentadora quería saber cómo sucedió todo, pero Durcal no se mostró abierta a contarlo: "No me gusta hablar del tema, fue una estupidez mía y para qué, ya tengo que vivir con ello"