La tensa entrevista de Carme Chaparro a Rocío Monasterio (Vox) en 'Cuatro al día': "No ponga en mi boca cosas que no he dicho"

Tirante encuentro entre la periodista y la candidata de Madrid por el partido ultraderechista

Carme Chaparro, presentadora de Cuatro al día, entrevistó a la candidata de Vox por la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio con motivo al Día Internacional de la Mujer. Las dos protagonistas vivieron un momento tenso durante la entrevista.

La televisión se hizo eco de las reflexiones y declaraciones de las figuras políticas del panorama actual. Entre ellas Rocío Monasterio, candidata a la alcaldía de Madrid por Vox. Según la candidata por el partido de ultraderecha, "no necesita la condescendencia de las feministas" y añade que "nos quieren quitar libertad".

Ante estas palabras de Rocío, la presentadora intervino para preguntarla: "Usted antes mezclaba todo tipo de víctimas. Mujeres, niños... Solo le ha faltado poner mafiosos en el grupo. Mezclaba tipos de asesinatos que son diferentes. En España han sido asesinadas más mujeres por sus maridos que víctimas del terrorismo de ETA.

Tras la reflexión de la periodista, Monasterio no quiso responderla evadiendo la cuestión. "Le he hecho una pregunta ¿puede contestar?", insistió Chaparro. "Me parece una vergüenza, me parece frívolo que usted distinga unos derechos humanos y distintas formas de protección en función de que la persona sea hombre o mujer", le dijo Rocío Monasterio a la presentadora del programa.

Carme Chaparro ante la declaración de Monasterio quiso saber qué opinión tenía acerca de la protección de todos los cargos públicos amenazados y esta le dijo que "todos necesitan los mismos derechos humanos, usted no". "¿Cómo que no? No ponga en mi boca cosas que no he dicho", le pidió la periodista a la candidata de Madrid por Vox.

Rocío Monasterio 'incendia' las redes

Pese a estar presentes varios contertulios, no intervinieron durante la entrevista porque como expresó la presentadora del programa: "Rocío Monasterio nos ha dicho que si entraba en directo con nosotros, era con la condición de que yo solo le pudiera preguntar", dijo Carme Chaparro.

Este hecho hizo que numerosos usuarios de Twitter criticaran la actitud de la candidata de Madrid por el partido ultraderechista.

#rocioMonasterio es insoportable, no escucha, no responde a las preguntas , solo repite un discurso y no escucha nadie ni quiere que nadie le pregunte. Si no quiere entrevistas que no acepte entrevistas. @vox_es #CuatroAlDia15 — HablemosClaroES (@HablandoClaroES) 8 de marzo de 2019

Lo de esta mujer es de vergüenza #rociomonasterio — Yogafamily.Om (@YogafamilyOm) 5 de marzo de 2019

Por cierto @madrid_vox veo qué no os gusta qué los colaboradores de programas cómo @cuatroaldia no hagan preguntas. ¿ Tenéis miedo a qué una vez más se demuestre lo qué sois ? #CuatroAlDia15 — Iván Guzmán (@guzman_vivar) 8 de marzo de 2019

Si la señora Monasterio no quiere ser preguntada por el resto de colaboradores, pues que no participe. No os dejéis que estos políticos sensacionalistas os impongan sus reglas #cuatroaldia15 — Víctor Alda (@VictorAlda) 8 de marzo de 2019