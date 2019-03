Paz Padilla para y deja 'Sálvame' en directo: "Me voy a la manifestación del 8-M para que se me escuche" Ecoteuve.es 8/03/2019 - 19:28 | 19:45 - 8/03/19 0 Comentarios

La presentadora abandonaba el plató y Kiko Hernández tomaba las riendas del programa

Cuando eran las seis y media de la tarde, Paz Padilla interrumpía Sálvame para ejercer su derecho y secundar así la huelga feminista convocada este viernes 8 de marzo, una jornada en la que ha habido numerosas concentraciones y que se cerrará con manifestaciones multitudinarias por toda España.

"La igualdad no es un patrimonio de ningún partido político, es un derecho", decía la presentadora a cámara. "Las mujeres nos movilizamos al grito de 'si nosotras paramos, se para el mundo'. Queremos reclamamos igualdad entre hombres y mujeres; queremos acabar con la brecha salarial, romper el techo de cristal y terminar con la violencia machista".

Aunque ya lo había comunicado este jueves, Paz avisaba así a los espectadores sobre su marcha: "Yo quiero sumarme a esta lucha, voy a ejercer mi derecho y me uno a esta huelga parcial". Así las cosas, Kiko Hernández tomaba las riendas del programa.

"Me voy a la manifestación para dar qué hablar y para que se me escuche", decía la también juez de Got Talent, que abandonaba el plató de Telecinco acompañada de Chelo García Cortés. Minutos más tarde, la colaboradora ejercía de reportera en la protesta en la capital. [VÍDEO]