Willy Bárcenas, a Risto Mejide: "Quedan muchas cosas por salir. Espero que caigan todos" Ecoteuve.es 8/03/2019 - 16:02 0 Comentarios

El cantante de Taburete e hijo del extesorero del PP, el domingo en Cuatro

"Hemos sido una pelota en manos del PP cuando convenía y de la oposición también"

Toda vida viene marcada por su punto de partida. Willy Bárcenas, cantante del grupo 'Taburete' e hijo de Luis Bárcenas, y Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona, recordarán sus orígenes en Chester Raíces, que el domingo se emite en Cuatro a las 21.40.

La vida de Willy Bárcenas dio un giro de 180 grados cuando la prensa publicó que Luis Bárcenas, su padre, había pagado sobresueldos en dinero negro a altos cargos del Partido Popular y que se habría apropiado indebidamente de 48 millones de euros. "Quedan muchas cosas por salir. Espero que salgan todas y que caigan todos. Han jugado con nosotros completamente. Hemos sido una pelota en manos del PP cuando convenía, de la oposición también. Se ha utilizado a mi padre y sobre todo a mi madre, que es la que más pena me da", asegura el cantante de 'Taburete', que también recuerda cómo vivió su secuestro y cómo actuó el secuestrador. "Me dijo: 'Túmbate al suelo, boca abajo'; me ata las manos por detrás con bridas, luego a mi madre y dice que él viene a aquí a por todos los documentos que incriminan al PP".

En su charla con Risto Mejide también relata el cambio de aires que llevó a cabo para olvidar el escándalo de su padre: "Me fui a vivir a Chile, lo vi como una oportunidad para oxigenarme un poco y empezar una nueva vida en un sitio en el que nadie reconociese mi apellido. Fui buscando trabajo y bueno... me perdí un poco, la verdad".

Manuel Valls: "El terrorismo ha cambiado mi vida. Ya no veo la política como antes"

Nacido en Barcelona, pero con su carrera política labrada en Francia, el que fuese primer ministro del país galo vuelve a España para conquistar la alcaldía de la Ciudad Condal. "Yo he nacido en Horta, un barrio de Barcelona. Soy un tío que nace español, que se hace francés a los 20 años y que después es alcalde, diputado, ministro, primer ministro eso suele pasar en Francia, ¿eh? Y luego vuelvo a Barcelona por razones muy personales, muy íntimas, con ganas de cambiar de vida y de apostar por la alcaldía de la ciudad".

De su etapa como primer ministro francés, Valls recuerda su lucha contra el terrorismo que atemorizó al país en 2015 con los atentados de Charlie Hebdo y de la sala Bataclan: "Ese año 2015 ha cambiado mi vida. Ya no veo la política como antes. Cuando afrontas el terrorismo, cuando no puedes dormir por la noche porque sabes que hay otros atentados, cuando hablas con las familias de las víctimas En Charlie había amigos míos y periodistas que yo conocía. Todo eso me ha cambiado".