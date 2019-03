El momento más caliente de Paz Padilla en 'Sálvame' al tirarse una botella de agua por encima Ecoteuve.es 8/03/2019 - 12:08 0 Comentarios

El culturista Nicolae Florín, concursante de 'Got Talent', visitó el programa de Telecinco

Después, la presentadora se reivindicó: "Como buena humorista que soy, me río de mí misma"

Paz Padilla no se cansa de decir que siempre se ríe de ella misma y que está para entretener a la audiencia. Este jueves, la cómica montó un escándalo monumental en Sálvame cuando apareció el culturista Nicolae Florin, el concursante de Got Talent España que provocó que Paz se subiera en la mesa.

"Esa sorpresa ya no está en la sala VIP, ya la hemos trasladado a plató", avisaba Kiko Hernández ante la presentadora, cada vez más nerviosa. "¿Quieres ir a ver la sorpresa?" "Sí quiero, sí quiero. Hasta que la muerte nos separe", contestaba Paz con una sonrisa de oreja a oreja.

"¡Ay, que creía que no te iba a ver en la vida y eras olvidado!", decía nada más ver a su ídolo. "¿Tú has visto lo que tiene este hombre? ¡Uy, uy! ¡Nicolae campéon! Pero no puedo tocarlo que me critican en las redes".

Después de que el culturista se 'desnudara' y dejara descubiertos sus músculos en su actuación, Paz no dudó en sofocar el calentón tirándose por encima una botella de agua: "¡Ay, qué calor! ¡Me he mareado! ¡Agua, agua! ¡Necesito agua!". Las señoras del público no podían aguantar la risa con el momentazo.

A continuación, Paz Padilla se puso seria y lanzó un mensaje reivindicativo hacia sus 'haters' en las redes sociales: "Estoy casada, muy feliz, que lo amor con locura, pero evidentemente monto cachondeo con este señor que está bien dotado, porque como buena humorista que soy lo primero que hago es reírme de mí misma". [VÍDEO]