Tensión entre los miembros de Los Lobos en 'Boom': "¡Os lo he dicho!"

Manu y Erundino se enzarzaron en una disputa durante la prueba final del concurso

Los miembros de Los Lobos protagonizaron este jueves un tenso rifirrafe al término de la prueba final de Boom. Erundino y Manu se enzarzaron en una pequeña disputa por un error en una de las respuestas.

Cada programa que pasa la tensión se hace más palpable para los míticos concursantes del programa de Antena 3. El bote de Boom sigue engordando pero los populares Lobos continúan sin lograr los más de 3,5 millones de euros acumulados.

"¿Cuántos triángulos alargados tiene en total el tablero del backgammon tradicional?", preguntó Juanra al equipo de Los Lobos. Erundino les dijo que eran 24, pero Manu respondió 12 e inmediatamente la bomba se puso en color amarillo a la espera de la segunda vuelta.

Cuando llegó la segunda vuelta, Manu respondió rápidamente diciendo que eran 14 y la bomba estalló. "Os lo he dicho antes", apuntó Erundino lamentándose del error. "No, no, me habéis dicho 14 y 24", respondió Manu ante la atenta mirada de su compañero.

Por otra parte, Alberto San Frutos, que vino para sustituir al fallecido José Pinto, logró cumplir 50 programas con el equipo y el programa quiso homenajearlo "bautizándole" como "Señor Lobo".