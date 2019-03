La sospechosa visita de María Teresa Campos a Telecinco tras el fin de su contrato: "Me hizo ilusión veros" Ecoteuve.es 8/03/2019 - 11:16 0 Comentarios

La veterana presentadora irrumpió en 'Sálvame' por sorpresa y dio una información clave

María Teresa Campos rompió con Mediaset de forma definitiva. El contrato que ligaba a la popular presentadora expiró el pasado lunes después de 20 años. Durante los últimos meses, la matriarca del clan Campos tuvo reuniones con directivos de Mediaset para estudiar su regreso a la televisión tras la cancelación de ¡Qué tiempo tan feliz!

Este jueves, María Teresa irrumpía por sorpresa en Sálvame donde debatían sobre la venta de sus muebles y del desfile de la línea de ropa de Edmundo Arrocet en la que ninguna de las Campos asistió, tampoco sus hijas, Terelu y Carmen Borrego, que se encontraban de colaboradores en el programa.

La presentadora llamó por teléfono para aclarar que no fue porque "llegué tarde a casa y estaba lloviendo y Edmundo me dijo: No vengas, que hace frío". Pero, ¿dónde estuvo María Teresa que le impidió apoyar a su pareja en una cita tan importante?, ¿qué es lo que le hizo entretenerse tanto?

La Campos dio la respuesta: "Ayer estuve allí en Telecinco y me hizo mucha ilusión veros a muchos de vosotros". De una forma sutil, la periodista dejó entrever que aun sigue manteniendo reuniones con sus exjefes de Mediaset para estudiar su esperado regreso y, quien sabe, si su despedida ¿entrevistando a Isabel Pantoja?

Terelu y la retirada de María Teresa Campos

Coincidiendo con la histórica llamada de Isabel Pantoja a Sálvame hace unos meses, Terelu Campos abrió el melón de la retirada profesional de María Teresa Campos. La colaboradora propuso un encuentro entre la tonadillera y su madre ante las cámaras: "¿Y si fuese su despedida de Teresa en televisión? ¿Lo último que hiciera? ¿Una entrevista tú y ella juntas?".

La idea no disgustó a Pantoja: "Yo con María Teresa, al fin del mundo. Estás hablando de dos grandes, de dos figuras, de dos estrellas cada uno en lo suyo. Y eso cuesta mucho dinero". "Si encontramos el dinero, yo creo que Teresa lo haría encantada", apuntó la colaboradora, "pero no por el dinero, que también le viene bien a Teresa, como a todo el mundo".

Por de pronto, María Teresa ha abierto las puertas de la casa que ha puesto en venta de Las Rozas, la misma en la que se grabó Las Campos, para grabar una entrega de Mi casa es la tuya con Bigote Arrocet, Rosa López, Poty, Mayra Gómez Kemp. La presencia de la presentadora se desconoce.