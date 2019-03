Amor Romeira, Marina ('OT') y Roko participan en el videoclip feminista de Lucía Gil 'Lo que es nuestro' Ecoteuve.es 19:03 - 7/03/2019 0 Comentarios

Una serie de mujeres conocidas protagonizan esta iniciativa por el 8-M

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, Lucía Gil, junto a su hermana Natalia, han lanzado Lo que es nuestro, una canción que se creó el 8 de marzo del pasado año y que este regresa con un videoclip repleto de rostros conocidos. Su objetivo: sacar a relucir todos los clichés machistas.

Frases lapidarias como "el futbol es de niños", "por qué cobro distinto si trabajo igual" o "la mujer a fregar" forman parte de una canción que ya llega a las casi 80.000 reproducciones en YouTube en tan sólo 17 horas.

Así, cuenta con varias mujeres, rostros conocidos del mundo televisivo y musical: las cantantes Roko, Diana Navarro y Marina; las actrices Mariona Terés, Gloria Ramos, Abril Zamora, Andrea Guash, Marta Ansino y Erika Yasmina; las colaboradores de televisión Carolina Iglesias y Amor Romeira; la DJ Cori Matius; la modelo Paola Torres y la periodista Lorena Córcoles.

En Lo que es nuestro también se cantan algunas frases que dan pie a la esperanza: "Igualdad es la palabra, no me importa no escucharla cuando no haga falta" o "No, señor, aún no está hecho, queda mucho por lograr".

Youtube Video