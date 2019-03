Boris Izaguirre desvela la frialdad de Malú: "Cuando la conocí, fue muy rara; nunca la pudimos saludar bien" Ecoteuve.es 7/03/2019 - 14:51 0 Comentarios

El presentador valora su posible relación con el líder de Ciudadanos Albert Rivera

Boris Izaguirre ha sido el último rostro televisivo en comentar el supuesto romance entre Albert Rivera y Malú. El pasado martes, durante la presentación del Festival de Málaga que tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el venezolano se pronunció sobre el carácter más desconocido de la cantante.

"No conozco mucho a Malú", empezó diciendo a LOC Izaguirre, íntimo amigo de Gonzalo Miró, expareja de la artista Gonzalo Miró. "Cuando la conocimos como novia de Gonzalo tampoco estaba muy interesada en conocer a sus amigos. (...) Entonces, no pudimos tener ningún tipo de sensación ni de opinión de ella", aseguró el televisivo, que añadió que los que la comparan con Carla Bruni se están adelantando. No obstante, reconoció que "es una gran cantante y una gran músico".

Del mismo modo, en palabras a Diez Minutos, Izaguirre dio más detalles sobre las impresiones que tuvo con Malú: "Cuando estaba con Gonzalo Miró fue tan rara, nunca la pudimos saludar bien, nunca tuvimos una conversación, aunque es verdad que yo no vivía aquí (...) estaba entre Miami y España, pero quizás es una de esas novias que solo le interesa su novio", valoró.

Boris recuerda con cariño a Martí Galindo

Aprovechando la ocasión, Izaguirre no dejó pasar la oportunidad de rendir homenaje a Galindo: "Nació inmortal y, como puse en Instagram, creo que está de viaje a Marte, que es su planeta. Era un gran hombre. Los años que conviví con él en Crónicas fueron maravillosos. (...) Hicimos una gran amistad", confesó antes de valorar los motivos por los que decidió no tener un funeral. "El no quería, pero todos sus familiares y amigos del teatro están muy organizados", sentenció.