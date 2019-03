Chenoa: "No creo que haya otro reencuentro de 'OT 1" Ecoteuve.es 16:27 - 7/03/2019 0 Comentarios

La cantante acude al programa 'No sólo vengo a hablar de mi disco' (Trece)

Chenoa es este viernes (21.45) la invitada de No solo vengo a hablar de mi disco con Antonio Hueso. La cantante, que presenta en Trece su nuevo tema A mi manera, recibirá a lo largo del programa varias sorpresas de sus compañeros de OT.

A mi manera es el nuevo trabajo de Chenoa. Un tema para el que, según confiesa a Antonio Hueso, ha tenido que "reciclar mi forma de cantar" para volver a un estilo "urbano, bailable y hip-hopero". Para su puesta en marcha, la artista contó con la colaboración de Barei, con la que tal y como cuenta en No solo vengo a hablar de mi disco contactó de una forma muy especial.

Durante la entrevista con Antonio Hueso, Chenoa mira al pasado y recuerda momentos como el anuncio de su ruptura con David Bisbal. "Los momentos se superan cuando eres capaz de reírte y de cantarlo". "No deja de ser una historia mía que yo comparto, pero yo tengo el poder de decisión sobre ella".

Sobre su paso por Operación Triunfo, Chenoa reconoce el poder de "lanzadera" que tienen estos concursos y afirma que sus compañeros y ella se reúnen de forma habitual. Precisamente, dos de ellos se asoman a Trece para darle una sorpresa.

Preguntada por si ve posible un nuevo reencuentro como el que se vivió hace tres años, Chenoa afirma que "todos no creo que nos volvamos a juntar con las agendas que tenemos, es imposible" y bromea "para el que se haga dentro de 15 años estaré tan vieja que me dolerá mucho el cuello y no podré hacer la cobra". La cantante recuerda cómo vivió la interpretación de Escondidos con David Bisbal y no elude la pregunta de Antonio Hueso sobre si le gustaría que hubiera habido beso.