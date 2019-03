La razón por la que Carmen Lomana se cuela en el cartel de Podemos por la vuelta de Pablo Iglesias: "Efectivamente, soy yo" Ecoteuve.es 12:07 - 7/03/2019 0 Comentarios

La empresaria subió un vídeo a redes sociales explicando su presencia en la imagen

Podemos lanzaba este miércoles un polémico cartel por la vuelta de Pablo Iglesias a la primera línea política tras la baja por paternidad. La imagen generó todo tipo de comentarios y una curiosidad: la aparición por sorpresa en la foto de Carmen Lomana.

Ante el revuelo que se había creado -fue Trending Topic durante toda la tarde-, la exconcursante de MasterChef Celebrity 2 subió un vídeo a redes sociales explicando el motivo por el que, en efecto, aparecía en la imagen.

"Me tienen ya aburrida con una foto de un cartel que ha salido de Podemos anunciando la vuelta en la que, si te fijas mucho, se me ve como una pulguita ahí", empieza diciendo. "La gente es muy curiosa porque yo nunca me habría dado cuenta".

A continuación, la empresaria confirma que es ella: "Efectivamente, soy yo, ahí en primera fila del mitin y de la manifestación de 2015 de Podemos". Así las cosas, Carmen Lomana da a sus seguidores la explicación definitiva a su presencia a la Marcha del Cambio que convocó la formación morada el 31 de enero de dicho año.

"¿Qué estaba haciendo?, ¿qué creéis que estaba haciendo?", pregunta. "Pues estaba trabajando. En ese momento estaba trabajando en Telecinco y me habían enviado para cubrir todo el evento", dice Lomana, que ejerció de reportera improvisada del programa Hable con ellas en la convocatoria.

"A mí me pareció interesante porque no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar. Podemos no era el partido que todos conocemos ya y sabemos lo que dan de sí. Sabíamos que era un partido nuevo, que eran de izquierdas y que había sacado cinco millones de votos en las Elecciones Europeas", concluye.

Para aclarar foto en un cartel de Podemos...en primicia para vosotros. pic.twitter.com/5Z51q5UZuU — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 6 de marzo de 2019