Movistar+ salda su deuda con el humor femenino con 'Las que faltaban': "No había cómicas en #0" Merce Moreno 16:00 - 5/03/2019 0 Comentarios

Thais Villas pilotará este nuevo espacio que se estrenará el viernes 15 en #0

La reportera de 'El intermedio' afirma que le costó dar el sí: "Llevaba muchos años haciendo periodismo de trinchera"

Movistar + salda su deuda con la comedia femenina, un ámbito hasta ahora monopolizado por David Broncano o Andreu Buenafuente. El viernes 15 (23.00) llega Las que faltaban, un 'late night' presentado por Thais Villas, en el que harán su aportación ocho cómicos muy diferentes. Será un programa donde tengan cabida los monólogos, las entrevistas, las colaboraciones y las actuaciones musicales.

La reportera de El Intermedio estará acompañada de un equipo coral. Susi Caramelo, Nerea Pérez de las Heras, Juan Carlos Librado 'Nene', Eva Soriano, Adriana Torrebejano, Anabel Mua, Victoria Martín y Silvia Sparks llenarán de "humor fino y seguro" la noche de los viernes en la plataforma de Telefónica en un programa en el que las mujeres también forman parte del equipo técnico: cámaras, realización...

En un programa hecho por mujeres, Juan Carlos Librado 'Nene' parece ser la nota disonante, aunque nada más lejos de realidad: "Por el tono del programa parece que voy a ser el humillado, pero realmente las pullas van a volar entre todos, independientemente de ser hombre o mujer. Además mi sección no va a ser desde un punto de vista meramente masculino", ha comentado el humorista.

Thais Villas, a la cabeza de 'Las que faltaban'

En la rueda de prensa a la que ha podido asistir ECOTEUVE.es en la sala madrileña Uñas Chung Lee -allí se grabará-, Thais Villas ha reconocido que le costó decidirse antes de dar el 'sí' al proyecto: "Me gustaba, pero se trataba de capitanear un programa. Yo llevo muchos años haciendo periodismo de trinchera, en la calle".

Ese "periodismo de calle" es el que lleva haciendo doce años la catalana en el programa de La Sexta: "Traería a Wyoming de invitado, pero creo que, hasta ahora, no es mujer. Aunque él se adapta", ha comentado a tono de broma.

Susi Caramelo: "No nos vamos a cortar"

Susi Caramelo, colaboradora, en esta época en la que los límites del humor son difusos, lo tiene claro: "Yo no me corto un pelo en mis comedias", aunque ha reconocido que en la televisión hay ciertas cosas en las que "no se debe entrar, pues la televisión es fácilmente manipulable".

"Hay un bloque en mi 'show', sobre la discapacidad, en el que digo que a veces es tan difícil encontrar trabajo que parece que te tengas que cortar una extremidad para conseguirlo", ha ejemplificado la cómica.

La polémica foto del FesTVal de Vitoria

María José Rodríguez Pérez, directora de contenidos de #0, no ha evadido la razón por la que la cadena haya hecho realidad Las que faltaban: "Todas vimos esa foto del FesTVal de Vitoria y pensamos: 'faltan cómicas'. Las mujeres también podemos ser graciosas", ha dicho en referencia a la polémica foto con los rostros de la plataforma en la que no aparecía ninguna mujer.

Ante la pregunta de por qué a determinada edad las mujeres en televisión comienzan a perder impacto, la directiva ha respondido de la siguiente forma: "Hay que plantearse el hecho de que a nosotras nos sigáis preguntando por qué pasa esto". En clave de humor, Thais Villas ha intervenido: "Pues entonces yo me voy [se levanta], porque yo voy a cumplir 45...". </p>