Isabel Rábago explota en directo contra Carme Chaparro: "Ser feminista no es señalar a una compañera" Ecoteuve.es 5/03/2019 - 15:10 0 Comentarios

Isabel Rábago ha vuelto a colocarse este martes en el foco de la polémica cuando intentaba aclarar en Telecinco sus controvertidas palabras sobre el feminismo. 24 horas antes, creaba un gran incendio en las redes sociales a raíz de un tuit: "No, no soy feminista. Soy femenina y me gusta ser mujer. La mujer que yo quiero ser, no la que quieren que sea", afirmó dejando ver que no tenía muy claro su significado.

Enseguida, la periodista recibió una multitud de críticas y comentarios de personas que le explicaban que "feminismo no es lo contrario que machismo". Muchos de ellos procedentes de rostros mediáticos como Anabel Alonso, Elisa Beni o compañeras de cadena como Carme Chaparro o Esther Palomera.

Este martes, Sonsoles Ónega ha dado a Rábago la oportunidad de retractarse y ella ha optado por matizar sus palabras asegurando que está en contra "del feminismo que impone la izquierda". "Mi sorpresa es ser foco en las redes por mujeres que me dan lecciones sobre feminismo", dijo muy enfadada ante las cámaras de Telecinco.

Acto seguido, decidió responder "sin dar sus nombres" a las presentadoras que la habían corregido: "Ser feminista no es señalar a una compañera. Feminismo es censurar los insultos que estoy recibiendo", afirmó indignada. "Yo defiendo a las mujeres en mi día a día, no necesito que me pongan una etiqueta. Me pongo yo las que quiero", continuó diciendo al tiempo que rechazaba pedir disculpas.

"No voy a pedir perdón, porque creo y lucho por la igualdad entre hombres y mujeres, pero no de la manera que algunas quieren. Yo no desprecio a los hombres por ser hombres ni lo voy a hacer", explicó Rábago en otra polémica declaración que enseguida comentó Esther Palomera, presente también en el plató de Telecinco.