Iván Santander abandona 'Fama, ¡a bailar!' tras romperse un dedo del pie Ecoteuve.es 19:40 - 4/03/2019 0 Comentarios

El bailarín del talent de Movistar+ tendrá que guardar reposo durante casi un mes

Finalmente, Iván Santander abandonará Fama, ¡a bailar!. El concursante del 'talent' de #0 no ha podido superar lo que parecía ser sólo una pequeña lesión de dedo y acatará la decisión del equipo médico del programa, que pronostica un proceso de recuperación más largo de lo previsto.

Este domingo, el bailarín se lesionaba el dedo, visitó al médico y regreso a la Escuela en muletas, siendo inmediatamente arropado por sus compañeros de concurso. Este lunes se ha conocido la noticia definitiva, tras contar con la opinión de otros doctores que han pronosticado una rehabilitación de, al menos, un mes de duración.

Así las cosas, Iván Santander ha decidido volver a su casa. "No quiero estar aquí parado. En el momento en que me dijeron que estaba roto y me pusieron una escayola yo pensé: 'quiero irme a mi casa'", explicó el concursante a Iker Karrera, director de la Escuela, y a Lobo, su pareja en Fama.

El bailarín no ha podido reprimir las lágrimas al comunicar la decisión a sus compañeros: "No quiero estar aquí viendo como mis compañeros están bailando y yo no puedo hacerlo". Además, ha recibido unas emotivas palabras de Iker Karrera: "Eres la motivación hecha persona, gracias por estar aquí y por todo lo que has hecho".