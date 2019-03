Juanra Bonet desvela cómo se enteró de la repentina muerte de José Pinto ('¡Boom!') Ecoteuve.es 4/03/2019 - 17:11 0 Comentarios

El presentador cuenta que lo supo en un "parón" de la grabación del concurso

El ganadero salmantino falleció el miércoles pasado por un infarto a los 57 años

La muerte de José Pinto, el carismático integrante de Los Lobos que había dejado ¡Boom! unos meses antes, sobrecogió a toda España. el pasado miércoles, 27 de febrero. El ganadero salmantino falleció de un infarto a los 57 años.

Este lunes, Juanra Bonet ha roto su silencio y ha contado cómo se entero de la triste noticia en el programa de Enric Sánchez en Radio4G Desde que amanece, apetece. "Tuvimos que encajar la noticia y asumirla. Así es la vida", decía el presentador nada más entrar en directo.

"¿Cuando José Pinto se va intuis algo o no tenía nada que ver?", preguntó Sánchez a lo que Bonet respondió: "No, no. Él se va por motivos personales y es todo lo que sé. Aquí ya te puedes poner a especular si fue por esto, si él lo sabía y no dijo nada... Entrar en esto es muy tóxico".

Así las cosas, el catalán ha desvelado que se enteró de su muerte en un descanso en la grabación: "En un parón entre programas que miras el móvil todos nos dimos cuenta. Paramos la grabación y decidimos grabar una despedida en ese mismo momento como nos salió a todos, ni escribirla, ni prepararla. Natural y cruda. Y decidimos suspender la grabación para que todos pudiesen volver a su casa". Los lobos volverán al trabajo el lunes 11.

Esta mañana @ElBonet ha entrado en directo para contarnos cómo vivieron la triste noticia del fallecimiento de José Pinto, concursante de @A3Boom. pic.twitter.com/jZFZyjEo1h — Desde Que Amanece, Apetece (@desdeqamanece) 4 de marzo de 2019