El aplaudido 'zasca' de Carme Chaparro a Isabel Rábago tras su 'patinazo' sobre el feminismo Ecoteuve.es 4/03/2019 - 17:00 0 Comentarios

La presentadora de Cuatro explica a la tertuliana de Telecinco su significado

En plena cuarta ola del feminismo y tiempos del #metoo, todavía hay quien no ha entendido el significado de lo que el movimiento social defiende: la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres, un objetivo todavía muy lejos de alcanzar. Es lo que ha sucedido este lunes con Isabel Rábago, tertuliana de Telecinco, que se ha llevado un aluvión de críticas por un polémico comentario sobre este asunto.

"No, no soy feminista. Soy femenina y me gusta ser mujer. La mujer que yo quiero ser, no la que quieren que sea", escribió en Twitter la periodista, actual secretaria de Comunicación del PP de Madrid, ignorando que lo que pide es precisamente lo que defiende el feminismo que se ha lazado a criticar.

Enseguida, Rábago provocó un aluvión de críticas y comentarios a su polémico tuit. Y entre ellos, destacó el de una compañera suya de Mediaset, Carme Chaparro, que desarmó su argumento con una simple pregunta: "Isabel, ¿entonces crees en la superioridad del hombre sobre la mujer?", le planteó la presentadora de Cuatro.

"Porque el feminismo es la doctrina que promulga que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Eso. Y nada más. Feminismo no es lo contrario que machismo", le recordó a la tertuliana del debate de Gran Hermano y la sección de corazón de Ya es mediodía.

Esta no ha contestado personalmente a Chaparro, pero sí ha compartido una respuesta general a sus detractores: "Como miuras, entran como miuras... Pones la muleta y se retratan solitos/solitas. Ellas y ellos, al insulto, a buscar en la RAE, a dar lecciones... Eso sí, ni un solo tuit protestando por los miles de parados y paradas que deja el Sanchismo en 8 meses", escribió desviando la atención del asunto principal de debate.

Isabel, ¿entonces crees en la superioridad del hombre sobre la mujer? Porque el feminismo es la doctrina que promulga que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Eso. Y nada más. Feminismo no es lo contrario que machismo. https://t.co/1iyygVYNHB — Carme Chaparro (@CarmeChaparro) March 4, 2019

*Como miuras, entran como miuras... ???????? Pones la muleta y se retratan solitos/ solitas Ellas y ellos al insulto a buscar en la RAE, a dar lecciones Eso sí, ni un solo tuit protestando por los miles de parados y paradas que deja el Sanchismo en 8 meses.

A eso, todo el mundo???? pic.twitter.com/Q036phi0o1 — Isabel Rábago (@RABAGOISABEL) March 4, 2019