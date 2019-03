El comensal de 'First Dates' que llamó 'maricones' a una pareja gay ficha por VOX Ecoteuve.es 16:45 - 4/03/2019 0 Comentarios

El ahora coordinador de VOX en Gavà se rió de dos homosexuales en el 'dating' de Cuatro

First Dates vivió un tenso momento en agosto de 2017, cuando uno de sus comensales se burló de una pareja homosexual llamándoles "maricones". Año y medio después, se ha sabido que Santiago Contreras - así se llama- ha fichado por VOX en la localidad barcelonesa de Gavà.

Santiago lanzó comentarios contra una pareja de gays que entraba al restaurante de First Dates. Tras referirse a ellos "maricones" y ser reprendido por su cita, el joven de 24 años se defendió: "Si no he dicho nada malo. Yo las cosas que no me gustan, las digo. No me callo".

Estas no fueron las únicas palabras de carácter homófobo que llanzó en aquella ocasión. El catalán, además, se quejó de los partidos que querían "prohibir los toros, pero que dejaban el Orgullo Gay ahí".

Dos años después, las piezas parecen encajar: el comensal del programa de Cuatro ha comenzado una aventura política en el partido que se ajusta mejor con sus ideas, VOX. Santiago Contreras es coordinador de la formación verde en la localidad barcelonesa de Gavà. Así lo ha mostrado en un vídeo en el que presume de que "VOX está teniendo una muy buena acogida" en este pueblo.

Con este fichaje, el partido liderado por Santi Abascal ataca de nuevo así al colectivo LGTBI, tras una primera intervención en el Senado en la que vetó una ley contra la LGTBIfobia y una pitada a la bandera del arcoiris en un acto de la formación el pasado 1 de marzo.

Los de VOX no son homófobos.



